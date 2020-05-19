جهاز الشروق يزيل 10حالات تعد من مالكى الوحدات السكنية بمنطقة إسكان الشباب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم شن حملة لإزالة مخالفات الوحدات السكنية بمنطقة إسكان الشباب بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة، لافتا إلي أن لجنة الإزالة الفورية المشكلة بعضوية كل من جهازمدينة الشروق وشرطة التعمير تمكنت من إزالة (10) حالات تعد لبعض مالكي الوحدات السكنية بالمنطقة، حتى يتسنى استكمال أعمال الصرف الخاصة بالعمارات، وكذا عمل الصيانة الدورية للغرف، مع تحرير محضر مخالفة على الوحدة وإلزامه بإعادة الشىء لأصله.

جهاز مدينة الشروق يزيل ١٠ حالات تعد من مالكي الوحدات السكنية Advertisements كما أكد رئيس الجهاز بأن الحملات مستمرة ولن يتم السماح بأى أعمال مخالفة حفاظاً على النسق المعمارى لمدينة الشروق. وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن بعض المخالفات تمثلت فى زيادة بلكونات الدور الأرضى بغرض ضم مساحة للوحدة، والذى يعتبر تعديا على أملاك الدولة والمرافق العامة بالمنطقة. وأشار رئيس الجهاز إلى أن بعض المتعدين قام بتنفيذ مبان خارج حدود وحدته أعلى غرف الصرف وحجب مواسير التغذية الخاصة بالعمارة، والذى ينتج عنه عدم التمكن من أعمال الصيانة، وكذا عدم إستكمال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب والصرف الصحى الأرضية الجارية بالمنطقة، موضحا أن حملات الإزالة تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتصدى والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وتحويلها للنيابة العسكرية، وردع المخالفين الذين يحاولون استغلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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