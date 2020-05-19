جهاز دمياط الجديدة: إغلاق المنافذ المؤدية للشاطئ والحديقة المركزية والمتنزهات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم وضع خطة لمتابعة استمرار إغلاق كافة المنافذ المؤدية لمنطقة الشاطئ والحديقة المركزية والمتنزهات تنفيذا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء خلال إجازة عيد الفطر، لافتا إلى أنه تم التنبيه علي جميع الفنادق والنوادي والقاعات بعدم قبول أي حجوزات لإقامة أي مظاهر احتفالات، لما تمثله التجمعات من خطورة فى انتشار فيروس كورونا المستجد covid-19 ، وكذا منع أي اشغالات أو تواجد للباعة الجائلين.

وطالب رئيس الجهاز، جميع سكان المدينة بإلتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى خلال تلك الفترة، لحماية أنفسهم، مؤكدا إتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وأن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإتخاذ جميع الإجراءات الوقائية بالمدن الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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كان المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، قد أكد أنه يتم استغلال فترة حظر التجوال من الساعة الـ 9 مساء وحتى الساعة الـ6 صباحاً، والتزام السكان منازلهم، لتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بعدة مناطق بالمدينة لمجابهة فيروس كورونا، موضحاً أن إدارة التنمية بجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، وشركات النظافة العاملة بالمدينة، نفذا حملات تطهير وتعقيم لمواقف السيارات والشوارع وصناديق القمامة والمنشآت الحكومية والحيوية، والمراكز الطبية العامة بالمدينة خلال فترة حظر التجوال.

وأكد المهندس محمد رجب رئيس جهاز المدينة استمرار حملات التطهير والتعقيم يوميا لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وحفاظا علي صحة وسلامة سكان المدينة، ووفقا للخطة الموضوعة من قبل الجهاز باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس.

وناشد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، سكان المدينة بأن يلتزموا منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الفيروس.