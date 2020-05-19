شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وعيار 21 يسجل 760 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 19 مايو، وبلغ سعر الذهب عيار 21 ما قيمته 760 جنيها للجرام، عقب عودة سعر أوقية الذهب للهبوط بعد أن سجلت أعلى مستويات لها منذ 7 سنوات، وبلغ الذهب أمس ذروته في سوق الصاغة عند 768 جنيها للجرام لكن الأسعار أخذت في التراجع مساء الاثنين.

أسعار الذهب بعد هبوطها:

عيار 18 سجل 651.5 جنيه للجرام.

عيار 21 سجل 760 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 868 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6080 جنيها.

أوقية الذهب 1735 دولار.

Advertisements

وسجلت أسعار الذهب أمس ارتفاعا بقيمة 8 جراء الزيادة الكبيرة فى سعر أوقية الذهب عالميا، وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب، إن السعر الجديد المسجل فى سوق الذهب أمس الاثنين بـ768 جنيها للجرام هو أعلى سعر سجله الذهب فى مصر على مر التاريخ، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة كبيرة فى سعر الذهب عالميا لتبلغ الأوقية 1765 دولارا.

تخلى الذهب عن مكاسبه المبكرة يوم الثلاثاء ليجري تداوله دون تغير يذكر دون ذروة سبع سنوات ونصف التي سجلها في الجلسة السابقة، مع تحسن الشهية للمخاطرة بفضل بيانات مبكرة واعدة للقاح محتمل لمرض كوفيد-19.

وبحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1731.50 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعه 0.5 بالمئة في وقت سابق من يوم الثلاثاء بفعل تجدد توترات التجارة الأمريكية الصينية وإجراءات التحفيز العالمية. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1733.30 دولار.

وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق لدى أكسي كورب للخدمات المالية إنه رغم أنباء لقاح فيروس كورونا المحتمل والتي أوقدت النار في مراجل سوق الأسهم، فإن الذهب سيظل يلقى إقبالا عاليا نسبيا نظرا لإنفاق مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ”الضخم للغاية“.

وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2026.88 دولار للأوقية، بعد أن قفز أكثر من تسعة بالمئة خلال معاملات يوم الاثنين، ونزل البلاتين 0.4 بالمئة مسجلا 814.67 دولار، وانخفضت الفضة 0.7 بالمئة إلى 17.05 دولار للأوقية، وفق رويترز.