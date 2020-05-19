شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم طوكيو ترتفع وتبلغ أعلى مستوى فى شهرين ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم اليابانية اقتداء بوول ستريت ونظيرتها في آسيا وبلغت أعلى مستوى لها في شهرين ونصف الشهر اليوم الثلاثاء، بفضل بيانات أولية مشجعة للقاح محتمل ضد فيروس كورونا عززت الآمال بعودة النشاط الاقتصادى العالمى سريعا.

وصعد المؤشر نيكي القياسي 1.5% إلى 20433.45 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ السادس من مارس.

وقالت شركة مودرنا أمس الاثنين إن بيانات للقاحها لمرض كوفيد-19، وهو الأول الذي يجري اختباره في الولايات المتحدة، أظهرت إنتاج أجسام مضادة في عدد صغير من المتطوعين الأصحاء.

وعلى أثر ذلك، قفزت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين وأغلق المؤشر ستاندرد أند بورز 500 على أعلى مستوى له في عشرة أسابيع بينما ارتفع داو جونز 3.9 بالمئة وناسداك 2.4 %.

وقال متعاملون إن أنباء نجاح مودرنا في تجارب اللقاح المحتمل زادت من إقبال المستثمرين على المخاطرة عالميا.

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وزاد المؤشر توبكس الياباني الأوسع نطاقا 1.8% إلى 1486.05 نقطة وهو أيضا أعلى مستوى إغلاق منذ السادس من مارس، وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية الثلاثة والثلاثين إلا واحدا.

وسجلت قطاعات الحديد والصلب والنقل البحري والتأمين أفضل أداء في البورصة الرئيسية.

وارتفع سهم باناسونيك سبعة بالمئة بعد توقعها يوم الاثنين طلبا قويا على خلايا البطاريات من شريكتها الأمريكية تسلا وإجراء محادثات بين الشركتين لتوسعة مصنعهما المشترك في نيفادا والذي بدأ يحقق أرباحا.