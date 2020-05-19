شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود سهم البنك الأهلى المتحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.96% رابحاً 12 نقطة ليصل إلى مستوى 1265.95 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.7 مليون سهم بقيمة 185.6 ألف درهم، وارتفع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 49.80% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 3.51%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.87% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي أف أتش المالية بنسبة 1.4%.

وفي سياق متصل، نظمت بورصة البحرين بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط "ميرا"، ورشة إلكترونية حول أهمية التواصل مع المستثمرين، أمس الأحد، حيث تعد الورشة جزءاً من سلسلة من الورش التي تنظمها البورصة بهدف تشجيع أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين في الشركات المدرجة، وحضر الورشة 40 ممثلا من الشركات المدرجة إلى جانب أعضاء فرع البحرين لجمعية علاقات المستثمرين.

واستهلت الورشة الالكترونية بمناقشة تأثير فيروس كورونا على السوق وعملياته، والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل بورصة البحرين لدعم المساهمين، كما سلطت الورشة الضوء على تأثير فيروس كورونا على جانبي البيع والشراء بما في ذلك توجهات وآراء المستثمرين وفق ما أشار إليه العملاء المؤسسيون، واختتمت الورشة الإلكترونية بمناقشة أهمية اصدار التقارير وتحمل المسؤولية تجاه المساهمين، بالإضافة إلى المبادرات التي يمكن اتخاذها من قبل الشركات المدرجة للتواصل مع المساهمين.

وتم إدارة الجلسة النقاشية للورشة الالكترونية من قبل جون غوليفير، المدير العام لجمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط، حيث تضمنت الجلسة النقاشية عددا من المتحدثين وهم عبد الله عابدين مدير أول للعمليات بشركة البحرين للمقاصة، وفاضل مخلوق رئيس تنفيذي لدائرة أسواق المال بسيكو ومحمد عبدال رئيس الاتصالات التنفيذي بمجموعة زين الكويت.

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وقالت مروة المسقطي، مدير إدارة التسويق وتطوير المعلومات، إنه في ظل التداعيات السلبية لفيروس كورونا، تلعب علاقات المستثمرين دوراً أساسياً في التواصل الفعال مع جميع الجهات ذات العلاقة، لا المستثمرين فحسب، حيث نشجع الشركات المدرجة على تحديث ممارساتها المتعلقة بعلاقات المستثمرين وتبني طرق تواصل خلاقة مع مستثمريها من أجل مخاطبة المجتمع الاستثماري بصورة فعالة.

ومن جانبه أضاف جون غوليفر المدير العام لجمعية علاقات المستثمرين: " في مثل هذه الأوقات غير المستقرة، تزداد الحاجة للتأكيد على استمراريتنا بنشر معلومات الشركات لمساهمينا، حيث إننا وبالتعاون مع بورصة البحرين عبر مناقشة أهمية التواصل في فترة انتشار جائحة فيروس كورونا، فإننا نسعى لرفع الوعي بأهمية دور علاقات المستثمرين. وفي الوقت ذاته، فإننا سنقوم بالأخذ بعين الاعتبار مجموعة أوسع من وجهات النظر لدعم فعالية وشفافية الأسواق الإقليمية لرأس المال".

ومن الجدير بالذكر أن بورصة البحرين وجمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط "ميرا" كانتا قد أطلقتا بشكل رسمي فرع البحرين لجمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط "ميرا" في شهر أبريل 2019 بهدف تطوير وتعزيز أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين في مملكة البحرين.

وتضم قائمة الأعضاء المؤسسين لفرع البحرين لجمعية علاقات المستثمرين كل من: شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، والمؤسسة العربية المصرفية، وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، وبورصة البحرين، وشركة الإثمار القابضة، وبنك البحرين الوطني وسيكو ش.م.ب. (م).