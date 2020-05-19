شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبي بنسبة 0.49% بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.49% رابحاً 9.57 نقطة ليصل إلى مستوى 1929.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 88.1 مليون سهم محققة ما قيمته 105.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 1863 صفقة لعدد 29 سهماً، وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.18%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.07%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.85%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.80%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.68%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.38%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.78%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.31%، وارتفع 15 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 7.30%، ثم سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 3%، فيما تراجعت 10 أسهم، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.63%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 1.79%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 3.9 مليون ورقة بقيمة 34.3 مليون درهم.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة داماك العقارية دبي، عن اجتماع مجلس الإدارة في يوم الخميس الموافق 21 مايو عند الساعة الثانية عصراً، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي وضم مناقشة وإقرار البيانات المالية المرحلية للربع الأول المنتهي في 31 مارس لعام 2020، وأى مسائل أخرى تعرض من قبل الأعضاء.

كما أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة، عن عقد اجتماع مجلس إدارة يوم الخميس الموافق 21 مايو، في تمام الساعة الثانية عضراً، وذلك عن طريق الوائيل الإلكترونية "عن بعد"، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي، حيث سيتم مراجعة واعتماد البيانات المالية للربع الأول من عام 2020، ومناقشة مسائل الأعمال الاعتيادية الأخرى.