شكرا لقرائتكم خبر عن في أقل من شهر..خالد عبد الله يرفع حصته بشركتى المهندس للتأمين ومصر للفنادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي -تكنوليس، المملوكة لرجل الأعمال خالد عبد الله، شراء حصص بعدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، وذلك بعد استعانته بفريق ضخم لإدارة قطاع الاستثمار بمجموعة بيت الخبرة بقيادة محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار السابق، ونائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية سابقاً، ونفذت المجموعة خلال أقل من شهر شراء حصة تصل إلى 10% من أسهم شركة المهندس للتأمين بقيمة إجمالية 104 ملايين جنيه، كما رفعت حصتها في شركة مصر للفنادق من 4.21% إلى 7.92% بعد شراء 1.5 مليون سهم بسعر 7.06 جنيه للسهم الواحد بقيمة إجمالية 10.4 مليون جنيه.

وشركة المهندس للتأمين من أوائل الشركات العاملة في سوق التأمين، وحققت صافي ربح بلغت قيمته 102 مليون جنيه في العام المالي 2018/2019 مقابل 80 مليون جنيه في العام المالي السابق 2017/2018 بزيادة قيمتها 22 مليون جنيه، وبنسبة نمو تصل إلى 27.5%، فيما حققت شركة مصر للفنادق أرباحاً بلغت 142.97 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 191.67 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي، وتمتلك الشركة فندقين بميدان التحرير ودهب.

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وتأسست مجموعة بيت الخبرة في عام 1949، وتعمل فى السوق المحلية بخبرة امتدت لـ 80 عامًا، وتمتلك المجموعة عدة أذرع استثمارية، منها بيت العمارة للهندسة المعمارية، التي تأسست في 1984، وشركة المعمارية للإنشاءات والتجارة، التي تأسست في 1985، بالإضافة إلى نشاط التجارة والتوكيلات، وشركة مصر تريدنج للتجارة والاستيراد، وتكنوليس للتأجير التمويلي، والاستشارات الضريبية، والفراعنة لصناعة الأسمنت، والمصريين للتمويل العقاري، والمصريين للتخصيم، بالإضافة إلى النشاط الزراعي.

ويدير مجموعة بيت الخبرة، عدداً من كبار المسئولين السابقين على رأسهم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت الخبرة للتنمية الاقتصادية، كما يشغل محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار السابق رئيس قطاع الاستثمار بالمجموعة.