شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات إعانة البطالة البريطانية تسجل أعلى مستوى منذ 1996 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات صدرت اليوم الثلاثاء، أن مقياسا لعدد من يطلبون إعانة بطالة في بريطانيا قفز إلى أعلى مستوى منذ 1996 في أبريل وهو أول شهر كامل في ظل إجراءات العزل العام المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عدد مطالبات إعانة البطالة ارتفع 856 ألفا و500 طلب، وهي أكبر زيادة شهرية على الإطلاق، إلى 2.097 مليون، بزيادة 69 بالمئة.
ودون برنامج حكومي يسدد 80 بالمئة من أجور العمال المسرحين مؤقتا، والذين لا يجري حسابهم في أرقام البطالة الإجمالية، كانت الزيادة ستكون أكبر.
وأظهرت بيانات أخرى أصدرها المكتب مدى قوة سوق العمل قبل أزمة كوفيد-19. فقد انخفض معدل البطالة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى 3.9 بالمئة، انخفاضا من أربعة بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى فبراير.
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