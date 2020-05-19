الذهب يتخلى عن مكاسبه المبكرة وسط شهية للمخاطرة بفضل لقاح محتمل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخلى الذهب عن مكاسبه المبكرة اليوم الثلاثاء ليجري تداوله دون تغير يذكر دون ذروة سبع سنوات ونصف التي سجلها في الجلسة السابقة، مع تحسن الشهية للمخاطرة بفضل بيانات مبكرة واعدة للقاح محتمل لمرض كوفيد-19.

وكان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1731.50 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعه 0.5 بالمئة في وقت سابق من اليوم بفعل تجدد توترات التجارة الأمريكية الصينية وإجراءات التحفيز العالمية. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1733.30 دولار.

وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق لدى أكسي كورب للخدمات المالية إنه رغم أنباء لقاح فيروس كورونا المحتمل والتي أوقدت النار في مراجل سوق الأسهم، فإن الذهب سيظل يلقى إقبالا عاليا نسبيا نظرا لإنفاق مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي "الضخم للغاية".

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وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2026.88 دولار للأوقية، بعد أن قفز أكثر من تسعة بالمئة خلال معاملات أمس الاثنين.

ونزل البلاتين 0.4 بالمئة مسجلا 814.67 دولار، وانخفضت الفضة 0.7 بالمئة إلى 17.05 دولار للأوقية.