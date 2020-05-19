شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة الكويتية تدشن حضور الجمعيات العمومية إلكترونياً في ظل جائحة كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجحت الشركة الكويتية للمقاصة في تدشين النظام الآلي "eAGM" الخاص بالتصويت الإلكتروني على البنود المدرجة على جداول أعمال الجمعيات العمومية للشركات المدرجة، أو المودعة سجلاتها لدى الشركة، حيث بدأت "المقاصة" في استقبال طلبات الاشتراك من الأفراد والشركات خلال فترة الحظر الشامل.

وذلك في ظل الأزمة الحالية التي يمر بها العالم والكويت جراء انتشار فيروس كورونا المستجد وتنفيذا لجهود الدولة والجهات الرقابية في الحد من التجمعات ومنع انتشار وباء كورونا، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وعقب اعتماد دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية والذي يأتي تزامنا مع الأزمة العالمية المتعلقة بفيروس كورونا سيقوم النظام الالكتروني بعرض بنود الجمعيات العامة للشركات التي ترغب بإتاحة المجال لمساهميها بالمشاركة في قرارات الجمعيات العمومية عن بعد.

Advertisements

ومن خلال مراجعة دليل السياسات والاجراءات للنظام الآلي فإنه يتيح للمساهمين الوصول والاطلاع على كل المستندات المقدمة من مجلس الإدارة ذات العلاقة ببنود جدول الأعمال، ويتم إتاحة المشاركة بالتصويت خلال فترة لا تقل عن 5 أيام عمل حتى تاريخ الاجتماع المعلن.

على أن يتم إغلاق باب المشاركة والتصويت على بنود الجمعية العامة في الساعة الثامنة صباح يوم الاجتماع، ويمكن للمساهم إبداء الموافقة أو الاعتراض على البنود بالإضافة الى الاستفسارات عبر نافذة في النظام.

وتقوم الشركات خلال الجمعية العمومية بتفعيل خاصية نقل فعاليات اجتماع الجمعية العامة عبر الصوت والصورة التي ستوفرها المقاصة وسيتم إرسال رابط الاطلاع على فعاليات الاجتماع من خلال النظام الإلكتروني.

تجدر الإشارة إلى أن عددا من الشركات قد اعلن الرغبة في تقديم الخدمة لمساهميه في الفترة القادمة ومنها شركة بورصة الكويت والتي أعلنت يوم السبت تقديم جمعيتها العامة من خلال نظام المقاصة الالكتروني للجمعيات العامة.