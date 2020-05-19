شكرا لقرائتكم خبر عن موديز تثبت تصنيفات بنك الخليج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قامت وكالة التصنيف العالمية موديز لخدمات المستثمرين بتثبيت تصنيف الودائع طويلة الأجل لبنك الخليج في المرتبة A3، وتغيير النظرة المستقبلية الخاصة بتصنيف الودائع طويلة الأجل إلى "مستقرة" من "إيجابية".

وذكرت الوكالة، في تقريرها المنشور مؤخراً، أن التصنيف الائتماني الأساسي للبنك في المرتبة ba1 يعكس قدرة البنك على توليد الأرباح الأساسية بالرغم من ضغوطات على صافي الأرباح، ونظراً لوجود رسملة كافية من حقوق المساهمين - الأصول المرجحة بالمخاطر بنسبة 13.3% كما في ديسمبر 2019، بحسب صحيفة القبس.

ويأخذ التصنيف الائتماني الأساسي في الاعتبار النسبة المنخفضة من القروض غير المنتظمة، التي بلغت 1.2% كما في ديسمبر 2019.

وأشارت إلى أن محفظة القروض القائمة بذاتها لدى البنك لا تزال مدعومة بالسيولة المريحة والتمويل المستقر، على الرغم من تركزات التمويل، وهو أمر طبيعي لدى البنوك الكويتية.