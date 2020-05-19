شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء البحريني يسمح لشريك أجنبي بتقديم خدمات بمشروع تحديث مصفاة "بابكو" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس الوزراء البحريني، على السماح لشركة "تي. تي. إس. جا. في" المملوكة برأسمال أجنبي بنسبة 68% بمزاولة أنشطة الخدمة المتصلة بالنقل المائي لخدمة مشروع تحديث مصفاة شركة نفط البحرين "بابكو".

وأوضح مجلس الوزراء، أنه سيتم استثناء تلك الشركة من شرط وجود شريك بحريني، استناداً لحكم المادة رقم (345) من قانون الشركات التجارية، بعد طلب وزير الصناعة والتجارة والسياحة، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وبدأت مصفاة البحرين عملياتها في عام 1936 باعتبارها أول مصفاة في منطقة الخليج، وتعمل على تحديث منشآتها بشكل تدريجي من خلال سلسلة من البرامج الاستثمارية الاستراتيجية من أجل تحسين مكانتها في المنطقة.

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وخلال الأسبوع الماضي، كشف مجلس المناقصات البحريني، أنه رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء تبعات انتشار فيروس كورونا تواصل المملكة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الكبرى التي يقوم بها القطاعان العام والخاص والتي تصل قيمتها إلى 32 مليار دولار أمريكي، حيث تساهم هذه المشاريع في دفع عملية النمو الاقتصادي، والتى تشمل استكمال ما يقارب 40% من مشروع تحديث مصفاة شركة نفط البحرين (بابكو).

ويعمل مشروع تحديث مصفاة (بابكو) على زيادة قدرة المصفاة الإنتاجية إلى 380 ألف برميل يومياً، فضلاً عن زيادة كفاءتها وربحيتها من خلال زيادة العائد من المنتجات عالية القيمة وتحسين الأثر البيئي للمنشأة، ومن المتوقع تعزيز عائد المنتجات بشكل كبير مع زيادة إنتاج الديزل عالي القيمة ووقود الطائرات إلى الضعف تقريباً بعد انتهاء تنفيذ مشروع التحديث في 2022.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، كان قد أصدر قراراً بوقف تحصيل الإيجارات من المستأجرين والمنتفعين من المحلات والأراضي المؤجرة والمسجلة باسم المجلس الأعلى للبيئة لمدة ثلاثة أشهر، أسوة بمن تم معاملتهم في هذا الشأن.

وأمر الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطط الموضوعة لتطوير خليج توبلي والمحافظة على بيئته الطبيعية لمعالجة والحد من الأضرار التي تؤثر على الحياة الفطرية والبحرية وتجميل المنطقة المحيطة به