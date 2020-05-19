شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين تؤكد على أهمية التواصل مع المستثمرين في ظل "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نظمت بورصة البحرين بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط "ميرا" ورشة إلكترونية حول أهمية التواصل مع المستثمرين، حيث تعد الورشة جزءاً من سلسلة من الورش التي تنظمها البورصة بهدف تشجيع أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين في الشركات المدرجة.

وأوضحت البورصة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الورشة حضرها 40 ممثلاً من الشركات المدرجة إلى جانب أعضاء فرع البحرين لجمعية علاقات المستثمرين.

وذكرت البورصة أن الورشة الإلكترونية نظمت لمعرفة مدى تأثير فيروس كورونا على السوق وعملياته، والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل بورصة البحرين لدعم المساهمين. كما سلطت الضوء على تأثير فيروس كورونا على جانبي البيع والشراء بما في ذلك توجهات وآراء المستثمرين وفق ما أشار إليه العملاء المؤسسون.

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وأشارت البورصة إلى أهمية إصدار التقارير وتحمل المسؤولية تجاه المساهمين، بالإضافة إلى المبادرات التي يمكن اتخاذها من قبل الشركات المدرجة للتواصل مع المساهمين.

وقالت مديرة إدارة التسويق وتطوير المعلومات بالبورصة، مروة المسقطي، "تظل التداعيات السلبية لفيروس كورونا، تلعب علاقات المستثمرين دوراَ أساسياً في التواصل الفعال مع جميع الجهات ذات العلاقة، لا المستثمرين فحسب، حيث نشجع الشركات المدرجة على تحديث ممارساتها المتعلقة بعلاقات المستثمرين وتبني طرق تواصل خلاقة مع مستثمريها من أجل مخاطبة المجتمع الاستثماري بصورة فعالة".

جدير بالذكر أن بورصة البحرين وجمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط "ميرا" كانتا قد أطلقتا بشكل رسمي فرع البحرين لجمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط "ميرا" في شهر أبريل 2019 بهدف تطوير وتعزيز أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين في مملكة البحرين.