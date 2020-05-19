شكرا لقرائتكم خبر عن سامبا المالية تؤكد حجز مخصصات احتياطية إضافية ومواصلة اقتناص الفرص والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، رانيا النشار، أن أداء المجموعة بالربع الأول جاء مميزاً وانعكاساً لنموذج الأعمال المتنوع، والذي يحمل آفاقا قوية حتى في الظروف الصعبة، في ضوء تحديات جائحة كورونا.

وبسؤالها عن مخصصات مجموعة سامبا، قالت النشار: إننا مثل أي بنك سعودي نضع المخصصات وفق المعيار الدولي، بطريقة متحفظة تحسبا لأي تقلبات دورية، وقمنا باتخاذ احتياطيات احترازية إضافية وجرى مراجعة ذلك لتكون المخصصات كافية، بحسب العربية.

وأكدت أن "سامبا" تراقب البيئة الائتمانية عن كثب، وتراجع مخصصاتها الموجودة حاليا للتأكد من أن لديها أصولا قوية وجيدة، واصفة مقدار جودة الأصول في الوقت الحالي، بأنها جيدة ومرضية ونأمل المحافظة عليها في ظل تحديات جائحة كورونا كوفيد 19.

وأشارت إلى أن هناك حزمة إجراءات حكومية لمواجهة الجائحة تتعلق بالبنوك، منها الإعفاءات من سداد الديون والإعفاءات من الرسوم ودعم السيولة وفي الوقت المناسب سنتدخل من أجل تنفيذ أي مبادرات في مواجهة الجائحة.

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وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 83% نهاية الربع الأول 2020 في "سامبا" مع نمو 4.5% في محفظة القروض فصلياً، بجانب نسبة نمو 28% في محفظة القروض عن المقارنة بين الربع الأول 2020 والربع الأول 2019.

وأوضحت أن استراتيجية "سامبا" تدعم الزيادة في القروض وهناك ارتفاع بنسبة 28% في الربع الأول في محفظة القروض بمقارنة سنوية، وفي نفس الوقت لدينا تحفظ وحذر، ونقوم بدور مهم في دعم الاقتصاد في المرحلة الحالية.

وأشارت إلى تطلع مجموعة سامبا المالية إلى الفرص الجديدة، ودعم جميع القطاعات خاصة قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، ونقوم بالنظر إلى الفرص بسياسة تستهدف نموا مستقرا سيكون متحفظا بحيث لا يؤثر ولا يضر بالمركز المالي للبنك.

وارتفعت الأرباح الفصلية لمجموعة سامبا المالية السعودية، خلال فترة الربع الأول من العام 2020 إلى 1.274 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة بزيادة نسبتها 19.6% عما ربحه البنك في الربع المماثل من العام 2019 وكان وقتذاك يبلغ 1.065 مليار ريال.

وبلغت الأرباح الصافية قبل الزكاة والضريبة في الربع الأول من العام الحالي 1.454 مليار ريال.