شكرا لقرائتكم خبر عن السيادي السعودي يبحث بيع 30% من شركة تابعة له في طرح عام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت مصادر مطلعة، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس بيع ما يصل إلى 30% من شركته علم لأمن المعلومات في طرح عام أولي.

وأضافت المصادر، إن الصندوق الذي تبلغ قيمته 300 مليار دولار أرسل للبنوك منذ أسابيع طلبا للتوصل إلى مقترحات بشأن كيفية المضي قدما في بيع أسهم الشركة للجمهور، بحسب "رويترز".

وتعد "علم" من الشركات المملوكة بالكامل للصندوق وتوفر خدمات الأعمال الإلكترونية الآمنة وتكنولوجيا المعلومات وخدمات دعم المشاريع والاستعانة بمصادر خارجية للمشروعات الحكومية في السعودية، وفقا للمعلومات على موقعها على الإنترنت.

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وكشف إفصاح لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يوم السبت الماضي عن شراء صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق الثروة السيادي، حصص أقلية في شركات أمريكية كبرى، منها بوينج وفيسبوك وسيتي جروب.

ويدير الصندوق أصولا بأكثر من 300 مليار دولار، ويشتري حصص أقلية في شركات حول العالم مستغلا ضعف السوق في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما قام صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي) نهاية الشهر الماضي بشراء حصة 8.2% في شركة كارنيفال لرحلات السفن السياحية وقفز سهم الشركة المدرجة في نيويورك على إثر هذا 22%.