شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي أمام الين الياباني والأنظار على شهادة باول أمام الكونجرس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أمام مجلس الشيوخ في واشنطون.

في تمام الساعة 05:51 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.06% إلى مستويات 107.40 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.33 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.46، بينما حقق الأدنى له عند 107.30، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأمس عند مستويات 107.34.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة النهائية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت استقرار التراجع عند 3.7% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة لشهر آذار/مارس، متوافقة بذلك مع التوقعات ومقابل تراجع 0.3% في شباط/فبراير الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 5.2% مقابل 5.7%، وعكست قراءة معدل استغلال الطاقة اتساع التراجع إلى 3.6% مقابل 1.8%.

على الصعيد الأخير، تتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس تصاريح البناء اتساع التراجع إلى نحو 1.00 مليون تصريح مقابل نحو 1.35 مليون تصريح في آذار/مارس الماضي، كما قد تعكس قراءة المنازل المبدوء إنشائها اتساع التراجع إلى نحو 0.95 مليون منزل مقابل نحو 1.22 مليون منزل في آذار/مارس.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد إدلاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هو ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين حيال مساعدات الإغاثة التي تم اعتمادها من قبل الاحيتاطي الفيدرالي والخزانة الأمريكية للحد من تداعيات تفشي فيروس كورونا، بالإضافة لشهادتهم حيال قانون الأمن الاقتصادي أمام لجنة الشئون المصرفية والإسكان والشئون الحضرية في مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطون وذلك عبر الأقمار الصناعية.

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كما تتطلع الأسواق لما سيسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كشكاري حيال الاقتصاد حديث الفريق المالي جنرال ميلز في مينيابوليس أيضا عبر الأقمار الصناعية، ونود الإشارة، لكون محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول من المرتقب أن يلقي بعد غد الخميس الملاحظات الافتتاحية في حديث الفيدرالي يستمع حيال فيروس كورونا وذلك عبر الأقمار الصناعية.

ويأتي ذلك عقب ساعات من تحذير باول الأحد الماضي في برنامج "60 دقيقة" من كون الانكماش الاقتصادي قد يستمر حتى أواخر 2021، موضحاً أن الانكماش الاقتصادي لبلاده قد يصل إلى ما بين 20% و30% "بسهولة" خلال الربع الفصي الجاري مع تفشي وباء فيروس كورونا، موضحاً أنه يتوقع أن "يتعافى الاقتصاد بشكل مطرد خلال النصف الثاني من هذا العام"، طالما تجنبت أمريكا "الموجة الثانية من الفيروس".

ونوه باول آنذاك أنه "من المهم جداً تجنب ذلك. لكونه سيكون مدمراً للاقتصاد ولثقة الجمهور"، مضيفاً أنه "بافتراض عدم وجود موجه ثانية من الفيروس، أعتقد أنك سترى الاقتصاد يتعافى بشكل مطرد خلال النصف الثاني"، وموضحاً أنه "لكي يتعافى الاقتصاد بشكل كامل، يتعين الانتظار لوصول لقاح"، كما دعا باول المشرعين الأمريكيين لتمرير المزيد من الحوافز الاقتصادية ومساعدات الإغاثة، مع أفادته بأن معدلات البطالة قد تبلغ ذروتها عند 25%.

وفي نفس السياق، فقد أقاد باول بأن الاحتياطي الفيدرالي اعتمد العديد من الإجراءات التحفيزية ولا يزال لديه المزيد من الأدوات، موضحاً أنه هناك الكثير الذي يمكن للاحتياطي الفيدرالي القيام به لدعم الاقتصاد، ومضيفاً أن الاحتياطي الفيدرالي ملتزم ببذل كل ما في وسعه طالما استدعى الأمر لذلك، وذلك مع استبعاده إلى لجوء الاحتياطي الفيدرالي لدفع الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى النطاق السلبي.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق أيضا في وقت لاحق اليوم إلى فعليات اجتماع مجموعة السبع الصناعية الكبرى (أمريكا، المملكة المتحدة، اليابان، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وكندا) الذي من المقرر أن يناقش التدابير الرامية لتخفيف التداعيات السلبية الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، وذلك عبر الأقمار الصناعية، ويأتي ذلك بالتزامن مع إجراءات إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي والعديد من الاقتصاديات العالمية الأخرى بشكل تدريجي وعودة الحياة إلى طبيعتها.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر في وقت سابق من هذا الشهر من خطورة تخفيف قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، موضحاً أنه يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي وبحرص، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 4.63 مليون ولقي 312,009 شخص مصرعهم في 216 دولة.