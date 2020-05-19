شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفضة للجلسة السادسة على التوالي لتعد بصدد أطول مسيرات مكاسب يومية لها منذ أواخر 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد لتعد بصدد أطول مسيرات مكاسب يومية لها في خمسة أشهر متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أمام مجلس الشيوخ ومع تسعير الأسواق لإجراءات إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي وبعض الاقتصاديات العالمية الأخرى بشكل تدريجي.

في تمام الساعة 04:56 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو المقبل 0.58% لتتداول حالياً عند 17.47$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.37$ للأونصة مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 17.47$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 99.67 مقارنة بالافتتاحية عند 99.63.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس تصاريح البناء اتساع التراجع إلى نحو 1.00 مليون تصريح مقابل نحو 1.35 مليون تصريح في آذار/مارس الماضي، كما قد تعكس قراءة المنازل المبدوء إنشائها اتساع التراجع إلى نحو 0.95 مليون منزل مقابل نحو 1.22 مليون منزل في آذار/مارس.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد إدلاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هو ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين حيال مساعدات الإغاثة التي تم اعتمادها من قبل الاحيتاطي الفيدرالي والخزانة الأمريكية للحد من تداعيات تفشي فيروس كورونا، بالإضافة لشهادتهم حيال قانون الأمن الاقتصادي أمام لجنة الشئون المصرفية والإسكان والشئون الحضرية في مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطون وذلك عبر الأقمار الصناعية.

كما تتطلع الأسواق لما سيسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كشكاري حيال الاقتصاد حديث الفريق المالي جنرال ميلز في مينيابوليس أيضا عبر الأقمار الصناعية، ونود الإشارة، لكون محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول من المرتقب أن يلقي بعد غد الخميس الملاحظات الافتتاحية في حديث الفيدرالي يستمع حيال فيروس كورونا وذلك عبر الأقمار الصناعية.

ويأتي ذلك عقب ساعات من تحذير باول الأحد الماضي في برنامج "60 دقيقة" من كون الانكماش الاقتصادي قد يستمر حتى أواخر 2021، موضحاً أن الانكماش الاقتصادي لبلاده قد يصل إلى ما بين 20% و30% "بسهولة" خلال الربع الفصي الجاري مع تفشي وباء فيروس كورونا، موضحاً أنه يتوقع أن "يتعافى الاقتصاد بشكل مطرد خلال النصف الثاني من هذا العام"، طالما تجنبت أمريكا "الموجة الثانية من الفيروس".

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ونوه باول آنذاك أنه "من المهم جداً تجنب ذلك. لكونه سيكون مدمراً للاقتصاد ولثقة الجمهور"، مضيفاً أنه "بافتراض عدم وجود موجه ثانية من الفيروس، أعتقد أنك سترى الاقتصاد يتعافى بشكل مطرد خلال النصف الثاني"، وموضحاً أنه "لكي يتعافى الاقتصاد بشكل كامل، يتعين الانتظار لوصول لقاح"، كما دعا باول المشرعين الأمريكيين لتمرير المزيد من الحوافز الاقتصادية ومساعدات الإغاثة، مع أفادته بأن معدلات البطالة قد تبلغ ذروتها عند 25%.

وفي نفس السياق، فقد أقاد باول بأن الاحتياطي الفيدرالي اعتمد العديد من الإجراءات التحفيزية ولا يزال لديه المزيد من الأدوات، موضحاً أنه هناك الكثير الذي يمكن للاحتياطي الفيدرالي القيام به لدعم الاقتصاد، ومضيفاً أن الاحتياطي الفيدرالي ملتزم ببذل كل ما في وسعه طالما استدعى الأمر لذلك، وذلك مع استبعاده إلى لجوء الاحتياطي الفيدرالي لدفع الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى النطاق السلبي.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع أعلن كل من المستشارة الألمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من خلال بيان مشترك عن مقترح لإعادة بناء خطة التعافي المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي لدعم اقتصاديات منطقة اليورو في مواجهة الأزمة الصحية القائمة من جراء تفشي فيروس كورونا، وذلك عن طريق تقيديم 500 مليار يورو لتوفير التمويل للقطاعات الأكثر تضرراً في المنطقة.

وأفادت المستشارة الألمانية ميركل أمس الاثنين بأن الخطة يجب أن تعمل على استهداف خروج منطقة اليورو من الأزمة الحالية أقوي مما سبق، وأن التمويل المقترح في الخطة سيكون منح من الدول الأعضاء وليس قروض تلقي على عاتق تلك القطاعات المتضررة، بينما أعرب الرئيس الفرنسي ماكرون عن أهمية توحيد هدف السلطات الصحية في الاتحاد الأوروبي على توفير علاج للفيروس التاجي في أقرب وقت ممكن.

ونود الإشارة، لكون المفوضية الأوروبية رحبت بالمقترح المشترك لألمانيا اكبر اقتصاديات منطقة اليورو وفرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة، مع الإفادة بأن المفوضية الأوروبية تهتم أيضا بتلك النقاط التي تبتنها أكبر اقتصاديات المنطقة من خلال المقترح، إلا أن القرار النهائي لم يتم التوصل إليه قبل النظر إلى المقترحات المقدمة من قبل جميع دول الاتحاد الأورووبي وموافقة البرلمان الأوروبي على الخطة المقترحة لاحقاً.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق أيضا في وقت لاحق اليوم إلى فعليات اجتماع مجموعة السبع الصناعية الكبرى (أمريكا، المملكة المتحدة، اليابان، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وكندا) الذي من المقرر أن يناقش التدابير الرامية لتخفيف التداعيات السلبية الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، وذلك عبر الأقمار الصناعية، ويأتي ذلك بالتزامن مع إجراءات إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي والعديد من الاقتصاديات العالمية الأخرى بشكل تدريجي وعودة الحياة إلى طبيعتها.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر في وقت سابق من هذا الشهر من خطورة تخفيف قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، موضحاً أنه يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي وبحرص، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 4.63 مليون ولقي 312,009 شخص مصرعهم في 216 دولة.