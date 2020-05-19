شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بقطاع البترول: 10 شركات اشترت حزم بيانات المزايدة العالمية للذهب 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر بقطاع البترول والثروة المعدنية، إن نحو 10 شركات في مجال التنقيب والبحث الذهب بشراء حزم البيانات المتعلقة بالمزايدة العالمية للذهب لعام 2020 والتي تم الإعلان عنها خلال منتصف فبراير الماضي، وأضافت المصادر لـ ”الخليج 365” أنه في ظل ما يمر به العالم الآن من انتشار فيروس كورونا المستجد واتخاذ الدول تدابير احترازية لمكافحة الفيروس فإن هيئة الثروة المعدنية أتاحت تسهيلات للمستثمرين من خارج مصر لتسهيل تحويل قيمة مبلغ شراء حزم البيانات أو دفع رسوم المشاركة في المزايدة العالمية للذهب.

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعلن خلال شهر فبراير الماضي عن طرح المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة لعام 2020، بدءاً من15 مارس وحتى 15 يوليو 2020، بإجمالى 320 قطاعًا على مساحة حوالى 56 ألف كيلو متر مربع فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض 23- 28درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر، والتى تم تقسيمها إلى ⅛×⅛ للقطاع الواحد لتصل مساحة القطاع إلى حوالى 170 كيلو متراً مربعاً، مشيراً إلى أن المزايدة مقرر طرحها بنظام الإتاوة والضرائب وتأتى وفقاً لتعديلات بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والأسس والنظم الاستثمارية الجديدة التى تم وضعها لتطبيقها فى قطاع التعدين، وأنه سيتم بالتوافق مع الطرح وضع إجراءات وشروط المزايدة وأحكامها ونموذجى البحث والاستغلال من خلال موقع وزارة البترول والثروة المعدنية وموقع هيئة الثروة المعدنية على شبكة الإنترنت.

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وأوضح الوزير أن قانون الثروة المعدنية تم تعديله عام2014 ولكن لم يحقق الغرض المنشود منه فى جذب الاستثمارات وهو ما استدعى إعادة النظر فى القانون وفى المناخ الاستثمارى التعدينى بشكل عام، وتابع أن الوزارة بدأت عام 2018فى دراسة تطوير قطاع التعدين وفق نهج علمى وتم التعاقد مع استشارى عالمى لتحليل الوضع بالكامل ومعالجة معوقات الاستثمار فى قطاع التعدين والتى كان من أهمها ربط اعمال البحث والاستكشاف بأعمال الإنتاج والاستغلال وهى إجراءات تستغرق اكثر من عام حتى يتسنى للمستثمر الحصول على ترخيص بالعمل ولذلك لجأنا للفصل بين النشاطين فى إصدار التراخيص وفق النظم السائدة عالميا بما أدى إلى تبسيط الإجراءات الاستثمارية وسرعة اصدار التراخيص للمستثمر.

وشهدت مشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية،فى المؤتمر والمعرض الدولى للتعدين PDAC بتورنتو في كندا خلال الأسبوع الماضي نشاطا مكثفا، حيث التقى مع العديد من رؤساء وقيادات كبريات شركات التعدين العالمية، حيث أبدت العديد من تلك الشركات العالمية الرغبة في المشاركة بالمزايدة العالمية للذهب بمصر.

يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية تتبني استراتيجيه لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي في مجال التنقيب عن الثروات المعدنية، لتعظيم الاستفادة منها والعمل على تعظيم القيمة المضافة والعائد من الثروات المعدنية، كما أنها تستهدف تشجيع الاستثمار في إقامة مشروعات تصنيع الثروات المعدنية وتحويلها إلى منتجات نهائية لزيادة القيمة المضافة بما يتوافق مع استراتيجية الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات المعدنية.