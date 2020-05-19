شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للغزل: 700 مليون جنيه لتدريب العمال تزامنا مع الهيكلة الشاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ،أن خطة تطوير وهيكلة الشركات التابعة ودمجها، تراعى مستحقات ومكتسبات العاملين بمختلف الشركات ووفقا للوائح وقوانين العمل، حيث تم تخصيص 700 مليون لتدريب العاملة بشركات الغزل والنسيج في كفر الدوار والمحلة وحلوان، وسيتم انتقاء العناصر التى سيتم تدريبها من نحو 54 ألف عامل ، بحيث يتم تأهيل العاملين على الماكينات والتى سيتم تزويد الشركات بها من سويسرا واسبانيا وايطاليا والصين.

أضافت المصادر لـ"الخليج 365"، أن مشروع التطوير يمثل اولوية اولى لوزير قطاع الاعمال العام هشام توفيق، موضحة ان هذا الملف من الملفات اليومية التى يتابعها الوزير ولا سيما انه تم رصد نحو 21 مليار لتطوير وتحديث المصانع بأحدث الماكينات مع دمج الشركات فى 3 مراكز كبرى تخصص للإنتاج بمختلف مراحله وللتصدير.

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وأكدت المصادر، أن الشركة القابضة القطن والعزل والنسيج والملابس ، تنفذ خطة التطوير التى أعدها مكتب وارنر الامريكى للاستشارات، فيما يتعلق بتصميمات المصانع وانواع الماكينات وتدريب العمال ومراحل الانتاج، لافتة إلى أنها خطة متكاملة من المنتظر ان تحقق نهضة كبيرة للشركات.

وتستهدف الشركة القابضة للقطن زيادة الإيرادات إلى 6.3 مليار جنيه بمعدل نمو 43% عن المحقق فى 2017/2018، كما تستهدف خفض الخسارة من 2.5 مليار جنيه فى 2017/2018 إلى 1.8 مليار جنيه فى موازنة 2019/2020 بنسبة تحسن نحو 29%، حيث يرجع ذلك إلى الجهود المبذولة فى خطة التطوير للنهوض بالشركات وإقالتها من عثرتها.

يشار إلى أن الخطة تستهدف تحقيق التخصص فى الأنشطة الإنتاجية للشركات، و3 مجمعات صناعية متكاملة، وتخصيص 3 مراكز للتصدير، إلى جانب إنشاء 3 مراكز للتدريب الفنى للعاملين حيث أن التدريب أحد العناصر الرئيسية فى التطوير والمقدر له مبلغ نحو 700 مليون جنيه لرفع كفاءة العاملين وتحسين مهاراته.