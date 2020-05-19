شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستمر بالتذبذب – تحليل - 19-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الفرنك محاولة لاختراق مستوى 0.9730 لكنه عاد للاستقرار دونه، وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى قائماً على المدى اللحظي والقصير، بانتظار زيارة مستوى 0.9626 كهدف رئيسي تالي. المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي يدعم الانخفاض المقترح، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات دون مستوى 0.9730. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9650 والمقاومة 0.9770 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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