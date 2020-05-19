شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يقترب من الهدف الأول – تحليل - 19-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي الارتفاع ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 0.6550، بانتظار مزيد من الارتفاع الذي يدعمه التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن تجاوز المستوى المذكور يعتبر مفتاح الاندفاع نحو 0.6685 كمحطة رئيسية تالية.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 0.6407 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6460 والمقاومة 0.6600

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد