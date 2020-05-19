شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يقترب من الهدف – تحليل - 19-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر عقود خام برنت بالارتفاع ليقترب تدريجياً من هدفنا الرئيسي المنتظر عند 36.00، والذي يمثّل القمة المسجّلة الشهر الماضي، مع الإشارة إلى أن السعر يحصل على إشارات إيجابية من خلال المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك، ليدعم فرص تخطي المستوى المذكور والتوجه نحو 37.10 كمحطة رئيسية تالية.
وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 34.60 سيضغط على السعر لبدء تصحيح هابط لحظي قبل العودة للارتفاع من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 34.00 والمقاومة 37.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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