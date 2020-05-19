شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يقترب من الهدف – تحليل - 19-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر عقود خام برنت بالارتفاع ليقترب تدريجياً من هدفنا الرئيسي المنتظر عند 36.00، والذي يمثّل القمة المسجّلة الشهر الماضي، مع الإشارة إلى أن السعر يحصل على إشارات إيجابية من خلال المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك، ليدعم فرص تخطي المستوى المذكور والتوجه نحو 37.10 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 34.60 سيضغط على السعر لبدء تصحيح هابط لحظي قبل العودة للارتفاع من جديد.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 34.00 والمقاومة 37.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد