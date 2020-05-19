شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستأنف الارتفاع – تحليل - 19-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر النفط تداولاته الإيجابية بعد الانخفاض المؤقت الذي شهده مساء يوم أمس، ليرتكز على حاجز 31.00 وينطلق لتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الفترة القادمة، تدعمه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، إلى جانب المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 36.50، مع الانتباه إلى أن كسر 31.00 سيضغط على السعر لاختبار مناطق 28.60 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 31.00 والمقاومة 35.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد