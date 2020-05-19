شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تواصل تحقيق المكاسب – تحليل - 19-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر الفضة حول مستوى 17.11 بعد مهاجمته بقوة يوم أمس، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يتخلّص من عزمه السلبي، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي تبدأ أهدافه بتجاوز المستوى المذكور لتأكيد الاندفاع نحو 18.20 كمحطة تالية. القناة الصاعدة تستمر بتنظيم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق 16.50 والأهم فوق 16.00. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.90 والمقاومة 17.50 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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