شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 19-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقف انخفاض سعر الذهب الأخير قرب دعم القناة الصاعدة، ويبدأ بتقديم تداولات إيجابية الآن، تحفّزه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1805.00.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 1722.00 سيوقف الارتفاع المقترح ويجبر السعر على إجراء تصحيح هابط مؤقت قبل استئناف الموجة الرئيسية الصاعدة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1720.00 والمقاومة 1770.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد