شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تحت الضغط السلبي – تحليل - 19-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بسلبية قوية يوم أمس ليكسر مستوى 1.4015 ويغلق الشمعة اليومية دونه، مما يوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويضع السعر تحت الضغط التصحيحي الهابط من جديد، في طريقه لزيارة مستوى 1.3813 كهدف سلبي أول.

التحرك دون المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المقترح، والذي سيبقى قائماً ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.4015 والثبات فوقه من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3850 والمقاومة 1.4015

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط