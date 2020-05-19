الاقتصاد

الدولار مقابل الين لا يزال جانبي – تحليل - 19-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الدولار مقابل الين أي حركة قوية في الجلسات الماضية، ليواصل التحرك ضمن النطاق الجانبي الذي يظهر بالصورة، بين الدعم 106.44 والمقاومة 107.68، ليبقى الميل الجانبي قائماً على المدى اللحظي، بانتظار تخطي أحد هذين المستويين لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق.

 

التعارض بين إيجابية المتوسط المتحرك 50 وسلبية مؤشر ستوكاستيك يقدّم سبب آخر للتذبذب الجانبي، مع الإشارة إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من اختراق المستويات المذكورة أعلاه موضحة في تقريرنا السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.30 والمقاومة 108.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي

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