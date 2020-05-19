شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحقق مكاسب لحظية – تحليل - 19-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بإيجابية ملحوظة يوم أمس ليصل إلى حاجز 1.2200، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى اللحظي، في طريقه لاختبار مستوى 1.2304 بشكل رئيسي.
وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجّحا لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أننا بانتظار ارتداد هابط بعد زيارة المستوى المستهدف لاستئناف السيناريو السلبي على المدى القصير، بينما يمثل اختراق 1.2304 مفتاح الاندفاع لتحقيق مزيد من الارتفاع خلال الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2100 والمقاومة 1.2304
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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