اليورو يفعّل السيناريو الإيجابي – تحليل - 19-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج اليورو مقابل الدولار تداولات يوم أمس فوق مستوى 1.0840 بعد الاندفاع الصاعد الذي شهده في الجلسات الأخيرة، ليؤكد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد، بانتظار التوجه نحو 1.0966 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.
التحرّك فوق المتوسط المتحرك 50 يدعم التوقعات الإيجابية، مع التذكير بأن اختراق المستوى المستهدف سيدفع السعر إلى 1.1067 كهدف رئيسي تالي، بينما يمثّل الثبات فوق 1.0840 شرط رئيسي لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0840 والمقاومة 1.1020
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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