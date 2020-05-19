شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار البلاتينيوم لأول مرة في خمسة جلسات مع ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاتينيوم خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 12 من آذار/مارس وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده من الأدنى له منذ 11 من أيار/مايو وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي ووسط تسعير الأسواق لإجراءات إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي وبعض الاقتصاديات العالمية الأخرى بشكل تدريجي.

في تمام الساعة 04:33 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.64% لتتداول حالياً عند 813.38$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 818.63$ للأونصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 99.65 مقارنة بالافتتاحية عند 99.63.

هذا وتترقب الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس تصاريح البناء اتساع التراجع إلى نحو 1.00 مليون تصريح مقابل نحو 1.35 مليون تصريح في آذار/مارس الماضي، كما قد تعكس قراءة المنازل المبدوء إنشائها اتساع التراجع إلى نحو 0.95 مليون منزل مقابل نحو 1.22 مليون منزل في آذار/مارس.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد إدلاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هو ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين حيال مساعدات الإغاثة التي تم اعتمادها من قبل الاحيتاطي الفيدرالي والخزانة الأمريكية للحد من تداعيات تفشي فيروس كورونا، بالإضافة لشهادتهم حيال قانون الأمن الاقتصادي أمام لجنة الشئون المصرفية والإسكان والشئون الحضرية في مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطون وذلك عبر الأقمار الصناعية.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق أيضا في وقت لاحق اليوم إلى فعليات اجتماع مجموعة السبع الصناعية الكبرى (أمريكا، المملكة المتحدة، اليابان، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وكندا) الذي من المقرر أن يناقش التدابير الرامية لتخفيف التداعيات السلبية الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، وذلك عبر الأقمار الصناعية، ويأتي ذلك بالتزامن مع إجراءات إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي والعديد من الاقتصاديات العالمية الأخرى بشكل تدريجي وعودة الحياة إلى طبيعتها.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر في وقت سابق من هذا الشهر من خطورة تخفيف قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، موضحاً أنه يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي وبحرص، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 4.63 مليون ولقي 312,009 شخص مصرعهم في 216 دولة.