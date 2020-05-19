شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط لأول مرة في أربعة جلسات مع ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد خام نيمكس للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 16 من آذار/مارس وارتداد خام برنت من الأعلى له منذ التاسع من نيسان/أبريل وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده من الأدنى له منذ 11 من أيار/مايو وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً ووسط تسعير الأسواق لإجراءات إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي والاقتصاديات العالمية الأخرى بشكل تدريجي.

وفي تمام الساعة 04:15 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة تسليم حزيران/يونيو المقبل لأسعار النفط "نيمكس" 2.82% لتتداول عند مستويات 31.93$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 32.83$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 31.82$ للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم تموز/يوليو القادم 2.41% لتتداول عند 34.82$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 35.66$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 34.81$ للبرميل، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 99.66 مقارنة بالافتتاحية عند 99.63، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 99.67.

هذا وتترقب الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس تصاريح البناء اتساع التراجع إلى نحو 1.00 مليون تصريح مقابل نحو 1.35 مليون تصريح في آذار/مارس الماضي، كما قد تعكس قراءة المنازل المبدوء إنشائها اتساع التراجع إلى نحو 0.95 مليون منزل مقابل نحو 1.22 مليون منزل في آذار/مارس.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد إدلاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هو ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين حيال مساعدات الإغاثة التي تم اعتمادها من قبل الاحيتاطي الفيدرالي والخزانة الأمريكية للحد من تداعيات تفشي فيروس كورونا، بالإضافة لشهادتهم حيال قانون الأمن الاقتصادي أمام لجنة الشئون المصرفية والإسكان والشئون الحضرية في مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطون وذلك عبر الأقمار الصناعية.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق أيضا في وقت لاحق اليوم إلى فعليات اجتماع مجموعة السبع الصناعية الكبرى (أمريكا، المملكة المتحدة، اليابان، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وكندا) الذي من المقرر أن يناقش التدابير الرامية لتخفيف التداعيات السلبية الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، وذلك عبر الأقمار الصناعية، ويأتي ذلك بالتزامن مع إجراءات إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي والعديد من الاقتصاديات العالمية الأخرى بشكل تدريجي وعودة الحياة لطبيعتها.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر في وقت سابق من هذا الشهر من خطورة تخفيف قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، موضحاً أنه يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي وبحرص، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 4.63 مليون ولقي 312,009 شخص مصرعهم في 216 دولة.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 34 منصة لإجمالي 258 منصة، لتعكس تاسع تراجع أسبوعي لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 430 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن مع تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط بنحو الثلثين في نحو شهرين.