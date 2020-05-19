شكرا لقرائتكم خبر عن 1112 محلاً تجارياً بدبيتستوفي الشروط بلا مخالفات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

نفذت «دائرة التنمية الاقتصادية» في دبي، متمثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، حملة تفتيشية شملت 1112 محلاً تجارياً ضمن مرحلة إعادة فتح الأسواق، حيث شهدت التزاماً عالياً من قبل المحال للاشتراطات والتدابير الاحترازية، ونتج عنها تنبيه واحد فقط بدون مخالفات أو إغلاقات.

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