«غرفة أبوظبي» تنظم سلسلة اجتماعات بين «العام والخاص»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



قال محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن غرفة أبوظبي تواصل دعمها للجهود الحثيثة لحكومة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام، في مواجهة التحديات وإدارة الأزمات، بما يضمن استمرارية الأعمال وتنظيمها، مؤكداً أن غرفة أبوظبي كونها تمثل صوت القطاع الخاص في إمارة أبوظبي قامت بمبادرة لتنظيم سلسلة من الاجتماعات تتيح فرص الالتقاء بين القطاعين العام والخاص، للتباحث وطرح الأفكار حول تحديات المرحلة الراهنة التي يعيشها العالم أجمع، والمرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وتأثيره في مجتمع الأعمال، مشدداً على أن القطاعين العام والخاص شريكان في مواجهة هذه الأزمة.

كما أشاد المهيري بحزمة المبادرات الاقتصادية المحفزة التي أطلقتها القيادة الرشيدة لحكومة أبوظبي، والتي تواكب التطورات وتواجه التحديات وتعمل بحلول استباقية على حماية المكتسبات، وتوفير دعم الاستقرار الاقتصادي في إمارة أبوظبي، من خلال الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية ودعم قطاعات الأعمال، وتفعيل دور القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع أعمال افتراضي عن بُعد نظمته غرفة أبوظبي، جمع القطاع العام وممثلي القطاع الخاص في الإمارة، بحضور راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، وطارق عبد القادر بن هندي مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، وذلك مع فريق عمل مكون من غرفة التجارة الأمريكية (أبوظبي ودبي) ومجلس الأعمال البريطاني والأسترالي والكندي.

وتم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها حكومة أبوظبي لتحفيز اقتصاد الإمارة، في ظل الأزمة الحالية، وما يمر به الاقتصاد العالمي من تداعيات، كما تخللت الاجتماع مناقشة هذه المبادرات وآلية العمل بها على كافة المستويات، بما يسهم في تعزيز استمرارية الأعمال وضمان كفاءتها.

من جانب آخر ثمّن ممثلو القطاع الخاص الجهود التي تبذلها حكومة الإمارات وحكومة أبوظبي، لمكافحة انتشار فيروس «كوفيد 19» والإجراءات الوقائية والاحترازية المتكاملة والشاملة التي اعتمدتها القيادة الرشيدة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وجميع مكونات المجتمع، كما أشادوا بكم المبادرات الاقتصادية والحزم التحفيزية التي طرحتها الحكومة لدعم الاقتصاد والمؤسسات والتخفيف عن الشركات العاملة بمختلف فئاتها؛ الأمر الذي يضمن استمرارية الأعمال بشكل صحي وسليم.