دعوة للاستعانة بالمواطنين ذوي الخبرة في إدارات المخاطر بالمصارف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أكد عمير الظاهري رئيس مجلس إدارة مجموعة بن عرار القابضة، أهمية أن تعزز البنوك الوطنية المحلية من الكوادر الإماراتية داخلها، موضحاً أن أبناء الإمارات ممن لديهم المعرفة والخبرة في المجال المصرفي الأجدر بالعمل في هذا القطاع، مع توفير الحوافز التشجيعية لعملهم في هذا القطاع الحيوي والمهم.

وأوضح الظاهري في مجلسه الرمضاني الذي عقد عن بعد، أمس الأحد، أن رفع نسبة التوطين إلى 40% في المصارف العاملة في الدولة يحتاج إلى متابعة حثيثة من قبل الجهات المعنية، ممثلة في مصرف الإمارات المركزي، وغيره، من أجل الاهتمام بجذب المواطنين للعمل في المصارف، وتدريبهم، وتأهيلهم، وجعل هذا القطاع مغرياً لهم.

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و شدد في حديثه على أن تستعين البنوك بالمواطنين ذوي الخبرة في المجال المصرفي والمالي للعمل في إدارات ودوائر المخاطر فيها، موضحاً أن هذه الإدارات يسيطر عليها موظفون من جنسيات آسيوية معينة، الأمر الذي يتطلب مراجعة حقيقية وفعلية من القائمين على البنوك تجاهه، وان يجري البحث عن الخبرات والكفاءات المواطنة في القطاع المصرفي للعمل في هذه الإدارات الحساسة، والهامة.

وأضاف الظاهري: «يجب الاستعانة أيضاً بخبرات المواطنين العاملين في القطاع المالي والاستثماري ممن أحيلوا إلى التقاعد بعد أن بلغ عمرهم 50 عاماً، فما فوق، حيث يمتلك هؤلاء الخبرة والمعرفة الضرورية في المجال المالي، وتحليل المخاطر، لذا فمن المهم أن تستفيد مصارف الدولة من خبراتهم ومعرفتهم».

وشدد على أهمية النظر إلى الوظيفة في المصارف والبنوك كعمل وطني بدلاً من التركيز على الرواتب والحوافز، حيث من المهم أن يجري سد ثغرة عدم توفر المواطنين العاملين في إدارة المخاطر، أو في المناصب التنفيذية والإدارية في المصارف، بشكل يطور من عمل وأداء هذه المصارف بالاستعانة بكوادر إماراتية متعلمة، وذات خبرة في القطاع المصرفي.