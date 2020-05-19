«دبي للسياحة» تلزم «بيوت العطلات» بإجراءات التطهير



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أصدرت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، «دبي للسياحة»، قواعد إرشادية لبیوت العطلات في ظل سلسلة من التعميمات لحماية القطاع الفندقي والسياحي، تشمل إجراءات تطهير شامل ودقيق لجميع المعدات والمفروشات في الوحدة، على أن تتم عملية التطهير في المواعيد الزمنية المحددة من قِبَل السلطات المعنية قبل الافتتاح.

وبحسب التعميم الذي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، يلتزم ضيوف «بيوت العطلات» بتعبئة استمارة البيانات الطبية/‏‏ الصحية خاصة ب(كوفيد 19)، على أن يتم الحفاظ على خصوصية بيانات الضيوف.

كما أكد التعميم استمرار تعليق خدمات المسبح، والساونا، ومركز اللياقة البدنية، والصالة الرياضية، وخدمة المساج، ومرفق السبا، وصالات الأطفال، والنوادي، ومنطقة اللعب، والحفلات والفعاليات الخاصة.

ويجب اتباع جميع الإرشادات، في ما يخص المعايير الخاصة بالصحة والسلامة قبل دخول الموظفين واختلاطهم في «الأماكن العامة»، بما يتماشى مع دليل إرشادات إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي، وإلزامية فحص درجة الحرارة مرات عدة لجميع الموظفين العاملين في الموقع.

وينبغي الالتزام بإتاحة الوحدة بعد 24 ساعة من تسجيل خروج النزيل السابق، و72 ساعة في حال تم استخدام الغرفة من قِبل «حالة مشبوهة»، أو من قِبل أحد العاملين في الخطوط الأمامية للقيام بعملية التطهير.