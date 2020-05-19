شكرا لقرائتكم خبر عن «دناتا»: اضطرابات «كوفيد-19» دمرت السياحة والسفر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أكد متحدث باسم «دناتا» أن الشركة المتخصصة بخدمات الطيران والسياحة والسفر مضطرة لاتخاذ خطوات صعبة للتكيف مع تداعيات «كوفيد-19»، بما يشمل إنهاء خدمات عدد كبير من العاملين.
وقال المتحدث في رسالة تلقت ”الخليج 365” نسخة منها: «من الجلي أن جائحة «كوفيد-19» تسببت باضطرابات غير مسبوقة في التجارة والصناعة عبر العالم، كما دمرت قطاعي السياحة والسفر. وقد توقفت الأنشطة والمداخيل تماماً في العديد من عمليات دناتا. وعلاوة على ذلك، فإن الآفاق المستقبلية للأنشطة لا يمكن التنبؤ بها مع تباين الآراء حول الامتداد الزمني لهذه الأوضاع».
وأضاف المتحدث: «ترتب علينا في هذه الظروف غير العادية اتخاذ بعض الخطوات الصعبة للتكيف مع نموذج عملنا وضبط حجم عملياتنا في مستقبل لا يمكن تحديد ملامحه حالياً. وتضمنت هذه الخطوات اضطرارنا إلى إنهاء خدمات عدد كبير من العاملين. نحن نعمل مع الحكومات التي تعتمد برامج دعم للعاملين، ونبحث باستمرار عن مختلف الوسائل لاستخدام العاملين إلى أن تستأنف العمليات العادية، كما أننا نقدم كل دعم ممكن للمتأثرين في هذه الظروف الصعبة».
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