شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البترول تعد خارطة طريق لترشيد الإنفاق وتحسين الأداء بشركات الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول ،عن أنه يتم حاليا إعداد خارطة طريق شاملة لكافة شركات الإنتاج من أجل ترشيد الإنفاق وتحسين الأداء من خلال مجموعة السبل التكنولوجية والتقنيات الحديثة الجديدة لتحقيق خطط الإنتاج المستهدفة واستمرار تنفيذ خطط البحث والاستكشاف والإنتاج، لافتا أنه ستتضمن أيضا تحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " أن الشركاء الأجانب بقطاع البترول يشاركون أيضا في وضع تلك الخطط والمبادرات وذلك في ظل التحديات التي يشهدها العالم في أسواق النفط العالمية وتهاوي الأسعار بشكل كبير في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وتطبيق إجراءات احترازية لمكافحة الفيروس أثرت بشكل كبير على النشاط الاقتصادي حول العالم موضحا أن وزير البترول والثروة المعدنية سيعقد اجتماعا مع شركات الإنتاج عقب عيد الفطر لاعتماد الأفكار والمبادرات وتطبيقها بكافة شركات الإنتاج بالقطاع.

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وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد خاض اجتماعين متتاليين خلال الفترة الماضية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة خطط إنتاج البترول والتعامل مع التحديات الحالية للانخفاض الحاد فى أسعار البترول العالمية، وذلك مع رؤساء الشركات الأعلى إنتاجية للبترول لبحث آليات وسبل جديدة لترشيد الإنفاق بما يراعى تحقيق الخطط المستهدفة والاستمرار فى تنفيذ المشروعات البترولية للاستكشاف والإنتاج، حيث شارك فى الاجتماع رؤساء شركات بتروبل وخالدة وقارون وبدرالدين وعجيبة وجابكو والعامة للبترول بحضور الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونوابه للاستكشاف والإنتاج والرقابة على الشركات الأجنبية والأمن والسلامة، والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس) ونوابه للعمليات والانتاج ،وشهد الاجتماع استعراضاً من رؤساء الشركات لإجراءات إضافية لترشيد الإنفاق لتطبيقها بجانب برامج الترشيد المتبعة.

وأكد المهندس طارق الملا، خلال الاجتماع أهمية هذه الإجراءات الرامية إلى تحقيق المواءمة والتكيف مع المتغيرات الحالية فى سوق البترول العالمى والانخفاض الحاد فى سعر البرميل، والذى يمثل تحدياً يعيشه العالم بأسره ويستلزم العمل على الحد من آثاره السلبية على مصر، موضحاً أن الإجراءات ستساعد بشكل أساسى فى تخفيض تكاليف إنتاج البرميل من الزيت الخام والنفقات التشغيلية والاستغلال الأمثل للموارد وتوظيف التقنيات الحديثة بصناعة البترول والتى تدعم تحسين الأداء وتخفيض التكلفة.