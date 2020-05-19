شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الديرة القابضة (ALDEERA) يغلق عند أدني مستوى له خلال الجلسة -تحليل صباحي- 19-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الاثنين عند أدني مستوى له خلال الجلسة وهو 16٫80 فلس، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لينزلق بذلك السهم اسفل مستوى الدعم السابق عند 17٫50 فلس، كما أنهى السهم تداولاته اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 15 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 18٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 16.4 بينما مستوى المقاومة هو 17.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط