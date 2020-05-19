شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الاستثمارات الوطنية (NINV) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 19-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 91 فلس امس الاثنين، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 85 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الارتفاع لمستوى المقاومة الحالي عند 110 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 85 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 87 بينما مستوى المقاومة هو 94.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد