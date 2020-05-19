شكرا لقرائتكم خبر عن اس تي سي (STC) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 19-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاثنين مرتفعا عند مستوى 848 فلس الا انه قلص مكاسبه خلال الجلسة واغلق عند مستوى 835 فلس، في ظل ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارابح قد تصل به لمستوى الدعم 790 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 850 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 820 بينما مستوى المقاومة هو 840 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط