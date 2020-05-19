شكرا لقرائتكم خبر عن اس تي سي (STC) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 19-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاثنين مرتفعا عند مستوى 848 فلس الا انه قلص مكاسبه خلال الجلسة واغلق عند مستوى 835 فلس، في ظل ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارابح قد تصل به لمستوى الدعم 790 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 850 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 820 بينما مستوى المقاومة هو 840 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر اس تي سي (STC) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 19-05-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.