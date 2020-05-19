شكرا لقرائتكم خبر عن المركز المالي الكويتي (MARKAZ)تحت الضغوط -تحليل صباحي- 19-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يعاني من الضغوط البيعية، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 78 فلس، وذلك بعدما لامس مستوى مقاومة الحالي عند 85 فلس خلال جلسة الأحد الماضي، لذلك نتوقع ان يضغط مستوى المقاومة المذكور على السهم خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 70 فلس شرط بقاء السهم اسفل مستوى 86 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 76.3 بينما مستوى المقاومة هو 80.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط