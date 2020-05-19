شكرا لقرائتكم خبر عن أجوان الخليج العقارية (AJWAN) يواصل التراجع -تحليل صباحي- 19-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقرير سابق لنا، حيث أنهى تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 9٫80 فلس، مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 9٫30 فلس كمستوى أول ثم 7 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 11 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 9.6 بينما مستوى المقاومة هو 10.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط