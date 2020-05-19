شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الأولى للاستثمار (ALOLA) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 19-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 25٫70 فلس امس الاثنين، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي عند 24 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة 29 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 24 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 25.2 بينما مستوى المقاومة هو 25.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد