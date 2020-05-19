شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIK) الأنظار تتجه لأسفل -تحليل صباحي- 19-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 7٫799 ريال، مستقرا بذلك اسفل مستوى الدعم السابق عند 8 ريال، وذلك على خلفية ملامسته لخط اتجاهه الهابط متوسط الأجل، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك تتجه الأنظار لأسفل لمستويات قد تصل الى 7٫20 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 8٫10 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 7.66 ريال وبين مستوى المقاومة هو 7.91 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط