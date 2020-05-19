شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجاري (CBQK) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 19-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 3٫766 ريال، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 3٫80 ريال، مما يعد إشارة سلبية، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، وهو ما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 3٫50 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3٫90 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.74 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.79 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط