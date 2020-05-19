شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الوطني (QNBK)يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 19-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 16٫99 ريال، وذلك بعدما فشل السهم في تجاوز مستوىمقاومته الحالي والقوي عند 17٫30 ريال، كما تراجع السهم مخترقا خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 16٫60 ريال كمستوى أول ثم 15٫80 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 17٫50 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 16.8 وبين مستوى المقاومة هو 17.05 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط