شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الإسلامية (IHGS) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 19-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 1٫935 ريال، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وفي ظل ارتفاع في كمية التداول، مما يعد إشارة إيجابية قد تمنح السهم مزيدا من الارتفاع في الأجل القصير لمستوى المقاومة 2٫20 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 1٫75 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.89 وبين مستوى المقاومة هو 2.05 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد