شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الاسترالي للأعلى له في أسبوع أمام نظيره الأمريكي والأنظار على شهادة باول ومنوشين أمام الكونجرس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ 11 من أيار/مايو الجاري أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أمام مجلس الشيوخ.

في تمام الساعة 02:43 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفاع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.08% إلى مستويات 0.6529 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6524، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في أسبوع عند 0.6551، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6515.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي كشف بنك استراليا الاحتياطي عن محضر اجتماعه الأخير الذي عقد في الخامس من هذا الشهر والذي أقر خلاله صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي تثبيت أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع الثاني على التوالي عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك.

وأفاد المحضر بأن المركزي الاسترالي لن يقدم على زيادة الفائدة لحين أظهار الاقتصاد تقدم حيال التوظيف الكامل والتضخم بشكل مستدام ضمن النطاق المستهدف بين 2~3% وأن سرعة وتوقيت الانتعاش الاقتصادي غير مؤكدين وأنه على استعداد لزيادة مشترياته من السندات، ويتطلع المستثمرين بعد غد الخميس لمشاركة محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي في حلقة نقاش في معهد الخدمات المالية في استراليا في سيدني.

على الصعيد الأخير، تترقب الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس تصاريح البناء اتساع التراجع إلى نحو 1.00 مليون تصريح مقابل نحو 1.35 مليون تصريح في آذار/مارس الماضي، كما قد تعكس قراءة المنازل المبدوء إنشائها اتساع التراجع إلى نحو 0.95 مليون منزل مقابل نحو 1.22 مليون منزل في آذار/مارس.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد إدلاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هو ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين حيال مساعدات الإغاثة التي تم اعتمادها من قبل الاحيتاطي الفيدرالي والخزانة الأمريكية للحد من تداعيات تفشي فيروس كورونا، بالإضافة لشهادتهم حيال قانون الأمن الاقتصادي أمام لجنة الشئون المصرفية والإسكان والشئون الحضرية في مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطون وذلك عبر الأقمار الصناعية.

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كما تتطلع الأسواق لما سيسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كشكاري حيال الاقتصاد حديث الفريق المالي جنرال ميلز في مينيابوليس أيضا عبر الأقمار الصناعية، ونود الإشارة، لكون محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول من المرتقب أن يلقي بعد غد الخميس الملاحظات الافتتاحية في حديث الفيدرالي يستمع حيال فيروس كورونا وذلك عبر الأقمار الصناعية.

ويأتي ذلك عقب ساعات من تحذير باول الأحد الماضي في برنامج "60 دقيقة" من كون الانكماش الاقتصادي قد يستمر حتى أواخر 2021، موضحاً أن الانكماش الاقتصادي لبلاده قد يصل إلى ما بين 20% و30% "بسهولة" خلال الربع الفصي الجاري مع تفشي وباء فيروس كورونا، موضحاً أنه يتوقع أن "يتعافى الاقتصاد بشكل مطرد خلال النصف الثاني من هذا العام"، طالما تجنبت أمريكا "الموجة الثانية من الفيروس".

ونوه باول آنذاك أنه "من المهم جداً تجنب ذلك. لكونه سيكون مدمراً للاقتصاد ولثقة الجمهور"، مضيفاً أنه "بافتراض عدم وجود موجه ثانية من الفيروس، أعتقد أنك سترى الاقتصاد يتعافى بشكل مطرد خلال النصف الثاني"، وموضحاً أنه "لكي يتعافى الاقتصاد بشكل كامل، يتعين الانتظار لوصول لقاح"، كما دعا باول المشرعين الأمريكيين لتمرير المزيد من الحوافز الاقتصادية ومساعدات الإغاثة، مع أفادته بأن معدلات البطالة قد تبلغ ذروتها عند 25%.

وفي نفس السياق، فقد أقاد باول بأن الاحتياطي الفيدرالي اعتمد العديد من الإجراءات التحفيزية ولا يزال لديه المزيد من الأدوات، موضحاً أنه هناك الكثير الذي يمكن للاحتياطي الفيدرالي القيام به لدعم الاقتصاد، ومضيفاً أن الاحتياطي الفيدرالي ملتزم ببذل كل ما في وسعه طالما استدعى الأمر لذلك، وذلك مع استبعاده إلى لجوء الاحتياطي الفيدرالي لدفع الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى النطاق السلبي.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع أعرب الرئيس الأمريكي عبر حسابه الرسمي على توتير عن كون كل اليابان، الهند، بريطانيا، كندا، نيوزيلندا، إندونيسيا، روسيا وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يؤيدون استراليا في طلب تحقيق دولي حيال انتشار فيروس كورونا، وأن بلاده ستقوم هي الأخرى بدعم استراليا في ذلك التحقيق.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق أيضا في وقت لاحق اليوم لفعليات اجتماع مجموعة السبع الصناعية الكبرى الذي من المقرر أن يناقش التدابير الرامية لتخفيف التداعيات السلبية الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، وذلك عبر الأقمار الصناعية، ويأتي ذلك بالتزامن مع إجراءات إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي والعديد من الاقتصاديات العالمية الأخرى بشكل تدريجي وعودة الحياة لطبيعتها.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر في وقت سابق من هذا الشهر من خطورة تخفيف قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، موضحاً أنه يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي وبحرص، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 4.63 مليون ولقي 312,009 شخص مصرعهم في 216 دولة.