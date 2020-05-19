شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 19-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 5196 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، وفي ظل انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، ونتوقع ان يستمر الاتجاه العرضي الحالي على المدى القصير ما بين مستوى 5000 نقطة ومستوى 5400 نقطة، حتى اختراق المؤشر لاحد المستويين المذكورين.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,174 وبين مستوى المقاومة هو 5,238 نقطة