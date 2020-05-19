شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 19-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى المؤشر تداولات امس الاثنين في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 8764 نقطة، وذلك بعد سلسلة من الانخفاضات بداها المؤشر منذ بداية الأسبوع الماضي، وبالتزامن مع تدني كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق المؤشر لمستوى 8600 نقطة، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم الهام عند 8300 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8,690 وبين مستوى المقاومة هو 8,839 نقطة